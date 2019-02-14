Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу НТВ заявил, что новые санкции США никак не отразятся на объеме средств, выделяемых на реализацию национальных проектов.

"Ни в коем случае. Эти деньги забронированы. Ни под какие санкции они не попадут", — ответил Медведев на вопрос, может ли преодоление последствий новых санкций сказаться на объеме средств, выделяемых на реализацию национальных проектов.

При этом Медведев подчеркнул, что к санкциям нужно относиться внимательно и быть к ним готовыми.

"Мы регулярно обсуждаем, каким образом противодействовать такого рода санкциям, но уж точно их не нужно бояться, потому что наша экономика безусловно выдержит любое давление, в том числе и такое", — сказал премьер.

Он также добавил, что нужно просто поддерживать устойчивость экономики: "И это все действительно требует внимания правительства, Центрального банка. Мы этим будем заниматься".