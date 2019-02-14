Кабриолет с автографом Путина в виде сердечка продали за 20 тысяч евро

Белый кабриолет Volkswagen со свадьбы главы МИД Австрии Карин Кнайсль с автографом президента России Владимира Путина был продан на аукционе за 20 тысяч евро, сообщает НТВ.

Отмечается, что Кнайсль после торжества, которое состоялось летом прошлого года, пожертвовала автомобиль на благотворительность.

Накануне машину с подписями Путина и других известных гостей церемонии на аукционе купил предприниматель из федеральной земли Штирия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание Kurier.

Карин Кнайсль вышла замуж за финансиста Вольфганга Майлингера 18 августа прошлого года. Гостем торжества стал Путин, который подарил новобрачным картину с сельским пейзажем, старинную масловыжималку, тульский самовар и выступление казачьего ансамбля. Также президент произнес тост на немецком языке, много шутил, а в конце своего визита нарисовал трогательное сердечко на автомобиле супругов.