Рак груди связали с накоплением в организме пестицидов ДДТ

Накопление пестицида ДДТ в организме женщин во время детства или юности резко повышает вероятность развития рака груди в зрелом или пожилом возрасте, сообщает РИА "Новости" на Journal of National Cancer Institute.

"Мы показали, что время попадания ДДТ в организм очень сильно влияет на то, что будет происходить с женщиной. Если он появляется там в тот момент, когда ткани груди активно растут, то его молекулы могут поменять их таким образом, что это приведет к развитию рака примерно через 40 лет", — рассказывает Барбара Кон из Института изучения общественного здоровья в Беркли (США).

Дихлордифенилтрихлорэтан, или просто ДДТ, был одним из первых пестицидов, широко применявшихся человечеством в масштабах всей Земли. Он был создан основателями компании "Байер" еще в конце 19 века, однако его начали применять в качестве средства для борьбы с вредителями лишь после завершения Второй мировой войны.

В конце 1960 годов ученые обнаружили, что ДДТ накапливается в организме человека и почти не выводится из его тканей, что привело к запрету на его использование в большинстве развитых стран мира. Позже выяснилось, что ДДТ может вызывать рак, выкидыши, различные хронические болезни, а также способствовать развитию ожирения у сразу нескольких поколений его жертв.

Кон и ее коллеги раскрыли еще один негативный эффект ДДТ, о существовании которого ученые раньше не подозревали, наблюдая за здоровьем примерно 15 тысяч жительниц города Сан-Франциско и его окрестностей на протяжении последних 60 лет.

Многие из них, как заметили ученые, родили ребенка в промежутке между 1959 и 1967 годами, когда ДДТ применялся повсеместно в Соединенных Штатах. Во время вынашивания плода эти женщины сдавали образцы крови и других жидкостей, многие из которых были заморожены и сохранились до наших дней.

Медики воспользовались ими для оценки того, как много пестицида присутствовало в их крови и как его присутствие могло влиять на развитие рака груди. Для этого они отобрали полторы сотни участниц этого проекта, уже заполучивших опухоль за последующие 40-60 лет жизни, и сравнили количество токсина в их организме с тем, что присутствовало в крови здоровых добровольцев.

Как оказалось, присутствие ДДТ в крови и время его попадания в организм было одним из самых надежных индикаторов того, что женщина станет жертвой рака груди. В среднем, шансы на его раннее развитие удваивались или утраивались, если участница исследования впервые контактировала с ним в возрасте от 3 до 14 лет.

С другой стороны, если первые контакты с ДДТ происходили позже, в подростковые и девические годы, то тогда рак груди появлялся со столь же высокой частотой не после начала менопаузы, а в 60-70 лет. И в том, и в другом случае среднее время между диагнозом и "заражением" ДДТ составляло около 40 лет.

Подобные сведения и тесты, как надеются ученые, помогут здравоохранительным службам США и самим женщинам понять, какие меры нужно предпринимать для их защиты от развития злокачественных опухолей и будет ли их частота их развития резко расти или уменьшаться в будущем.