Период существенного потепления начался в Алтайском крае – днем 15 февраля воздух в регионе прогреется до -5 градусов.

Согласно данным регионального Гидрометцентра, днем в регионе будет без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Дневные температуры составят -5…-10 градусов.

Ветер будет юго-западный, 2-7 метров в секунду.

В Барнауле в пятницу будет -6…-8 градусов, без осадков, в утренние часы изморозь, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.