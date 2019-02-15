Премьер-министр России Дмитрий Медведев на пленарной сессии Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал, что ранее не уделял должного внимания своему здоровью, но напряженная работа госслужащего вынудила его заняться своей формой, сообщает "Интерфакс".

"Все мы рождаемся с уверенностью, что мы будем здоровы абсолютное большинство отведенных нам лет. Человек до поры до времени, кроме каких-то особых ситуаций, считает, что он абсолютно здоров, и пребывает в этом расположении духа довольно долго. Но очевидно, что следить за собственным здоровьем — это наша личная обязанность", — отметил Медведев.

В подтверждение своих слов глава правительства привел собственный пример: "Я, когда переехал в Москву, мне было еще 34 года, и я считал себя вполне еще молодым человеком, и я почти не занимался спортом. Я активно занимался спортом до окончания университета, но потом жизнь по-другому складываться начала, и ничего не надо, все и так хорошо".

Медведев подчеркнул, что государственные служащие просто обязаны работать много, "а если говорить о руководителях, то у них зачастую рабочий день не то что ненормированный, он круглосуточный почти".

"Я понял, что если я в какой-то момент уделять этому внимание не буду, условно говоря, каждый день ходить в тренажерный зал, я просто не выдержу", — продолжил премьер.

По его словам, эта ситуация касается любого человека: "Мы все должны для себя выбрать какую-то точку отсчета, после которой ты должен сказать себе: да, я должен уделять этому внимание. Это и есть ответственное поведение и по отношению к самому себе, но не в меньшей степени по отношению к своей семье, особенно если есть дети, и, в не меньшей степени, простите за пафос, даже по отношению к своей стране".