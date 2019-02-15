Фото: avito.ru

Коттедж площадью 260 квадратных метров продают в поселке Казенная заимка в Барнауле за 13,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Автор объявления подчеркивает, что поблизости расположено озеро. "В доме сделан ремонт с использованием дорогих, качественных материалов. Есть абсолютно все для счастливой жизни", — добавляет продавец.

В доме высокие потолки, просторные комнаты, свободная кухня, на каждом жилом этаже находится санузел, есть два гаража на пять автомобилей, полноценный подвал.

На участке площадью 12 соток находятся баня с парной, моечной, комнатой отдыха, летней верандой, бассейном и зоной для барбекю.