На дворе середина февраля, а значит самое время вспомнить о скорой смене сезона. Начало весны в Алтайском крае, как ожидается, выдастся нехолодным и богатым на осадки.

Так, согласно вероятностному прогнозу температурного режима на территории страны, который ранее публиковал Гидрометцентр России, в Алтайском крае не ожидается сильных температурных отклонений от нормы. Более того, скорее всего, март будет немного теплее, чем обычно.

Отметим, что, например, для Барнаула нормальная средняя месячная температура в марте составляет минус 7,3 градуса.

При этом, как ранее сообщал пресс-центр городской администрации, по информации начальника Алтайского гидрометцентра Александра Люцигера, первый месяц весны, исходя из многолетних наблюдений, обещает быть богатым на осадки.

Этот фактор, очевидно, скажется на том, как в регионе будет развиваться паводок. К слову, напомним, что снегозапасы на реке Обь в районе Барнаула составляют 148% от нормы.

Власти краевой столицы уже акцентировали внимание на том, что исходя из прогнозируемых осадков и наличия на карте города многочисленных рельефных участков, необходимо сделать выводы и своевременно учесть это при подготовке к паводку.