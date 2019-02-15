Медведев назвал новый пакет санкций "шизоидной историей"

Премьер-министр Дмитрий Медведев на Российском инвестиционном форуме в Сочи, комментируя обсуждаемый в США пакет "санкций судного дня", которые должны затронуть в том числе энергетический и банковский сектор РФ, заявил в интервью НТВ, что Россия не боится санкций.

"Они нам не навредят капитально, мы все равно продолжим идти своим путем. Но в том, что это нам не помогает, а подчас затрудняет наше развитие, никакого сомнения нет", — уверен Медведев.

"Что касается последнего всплеска санкций, который произошел совсем недавно, — это очередная такая шизоидная история, связанная с тем, каким образом в Америке происходит консолидация элит. Я имею в виду борьбу с Россией. Сейчас консолидация элит в Америке происходит на почве борьбы с президентом Трампом. А борьба с Трампом ведется при помощи так называемой русской истории. И вокруг этого происходят все общественно-политическиепроцессы", — добавил премьер.

По его мнению, происходящее в значительной степени связано не с отношениями России и Америки, а с внутренними проблемами США. Он отметил, что задолженность самой крупной экономики в мире — 22 триллиона долларов. Отсюда возникают протекционистские меры и борьбы с другими экономиками, то есть санкции: против ЕС, Ирана, России, Китая.

"К этим санкциям нужно относиться внимательно, нужно быть к ним готовыми (а мы регулярно обсуждаем, как им противодействовать), но уж точно не нужно их бояться. Наша экономика, безусловно, выдержит любое давление, в том числе и такое", — отметил Медведев.