Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи заявил, что механизм подключения к формированию индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в зависимости от уровня зарплаты, при котором граждане с низкими зарплатами не будут автоматически подключены к отчислению взносов на будущую пенсию, будет обсуждаться в рамках публичной дискуссии, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что автоматическое ("сервисное") подключение к ИПК будет предусмотрено только для высокооплачиваемых работников. Для россиян, чьи зарплаты будет меньше определенного уровня (планка отсечения пока не определена), механизм включения в систему по умолчанию применяться не будет. Чтобы участвовать в ИПК, они должны будут самостоятельно подать заявку.

"До определенного уровня доходов желание участвовать в такой системе неочевидно: зарплата невысокая, ее бы на жизнь хватило. К таким работникам облегченный сервисный порядок, предполагающий включение в систему по умолчанию, применяться не будет", — ранее рассказал уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг, экс-советник председателя ЦБ Юрий Воронин.

Сейчас же пояснили, что такой механизм подключения к ИПК является предложением социального блока правительства.

"Людям, у которых нет лишних денег и у которых коэффициент замещения в силу низкой зарплаты сегодня достаточно хороший на основе государственной пенсии, не предлагать легкий доступ к институту ИПК. При этом по их желанию, естественно, они могут на абсолютно обычных условиях там участвовать", — сказал Швецов.

По его словам, проект ИПК должен создавать удобство для населения: "Если социальный блок считает, что можно выделить группы населения, которым ИПК в ближайшие годы не будет показан с точки зрения их профиля доходов и ожиданий по пенсии, то, наверное, это разумный подход".

"Когда это предложение будет сделано официально в рамках дискуссии, которую, я надеюсь, мы, надеюсь, начнем по ИПК, — это тоже будет обсуждаться", — добавил он.

Решение, с какого порога зарплат граждан будут включать в систему ИПК по умолчанию, станет предметом обсуждения в правительстве. Одним из обсуждаемых порогов отсечения является сумма зарплаты в 85 тысяч рублей, сообщил изданию источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта о введении ИПК.

Новая накопительная пенсионная модель ИПК была разработана Минфином и ЦБ. Система ИПК призвана заменить и модернизировать накопительную пенсию, заморозка которой была продлена до 2021 года.

Концепция формирования ИПК предполагает, что работающие граждане будут отчислять взносы на будущую пенсию со своих зарплат в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Размер отчислений будет постепенно увеличиваться от 0% в первый год подключения к системе и до 6% через пять лет, то есть на 1 п.п. в год. Накопления будут собственностью человека, а не государства.

Автоматическое подключение граждан к ИПК будет основано на п. 3 ст. 158 ГК РФ "Форма сделок": Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

Публичное обсуждение ИПК было отложено из-за реакции общества на пенсионную реформу, ранее объяснял вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Минфин рассчитывает запустить систему ИПК в 2020 году.