Президент России Владимир Путин на тренировке с дзюдоистами в Сочи повредил безымянный палец правой руки, передает ТАСС.

Путин имеет звание мастера спорта по дзюдо. Данным боевым искусством он занимается с 11 лет. В 2006-м году Путин стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а через четыре года южнокорейский университет Енина присвоил ему звание доктора в области дзюдо.

Путин повредил палец во время спарринг-разминки на татами pic.twitter.com/L869p1CK5d — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 14 февраля 2019 г.

Отмечается, что инцидент с пальцем президента произошел во время тренировки Путина с чемпионом Бесланом Мудрановым.

Проблему разрешили с помощью обычного пластыря, после чего Путин продолжил тренироваться с дзюдоистами. Сразу после ее окончания он сфотографировался с каждым из спортсменов и немного пообщался со всей командой.

После Путин рассказал журналистам, что занятие дзюдо помогает ему улучшить настроение и смотреть на мир без "розовых очков". Помимо этого, он заявил, что тренировки подобного рода помогают ему разгрузить голову.

Владимир Путин встретился с представителями сборных по боксу, дзюдо и вольной борьбе в сочинском спортивном центре "Юг Спорт", где он потренировался вместе со спортсменами на татами. Путин прибыл на встречу сразу после переговоров с главами Ирана и Турции.