Президент России Владимир Путин на тренировке с дзюдоистами в Сочи повредил безымянный палец правой руки, передает ТАСС.
Путин имеет звание мастера спорта по дзюдо. Данным боевым искусством он занимается с 11 лет. В 2006-м году Путин стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а через четыре года южнокорейский университет Енина присвоил ему звание доктора в области дзюдо.
Путин повредил палец во время спарринг-разминки на татами pic.twitter.com/L869p1CK5d— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 14 февраля 2019 г.
Отмечается, что инцидент с пальцем президента произошел во время тренировки Путина с чемпионом Бесланом Мудрановым.
Проблему разрешили с помощью обычного пластыря, после чего Путин продолжил тренироваться с дзюдоистами. Сразу после ее окончания он сфотографировался с каждым из спортсменов и немного пообщался со всей командой.
После Путин рассказал журналистам, что занятие дзюдо помогает ему улучшить настроение и смотреть на мир без "розовых очков". Помимо этого, он заявил, что тренировки подобного рода помогают ему разгрузить голову.
Владимир Путин встретился с представителями сборных по боксу, дзюдо и вольной борьбе в сочинском спортивном центре "Юг Спорт", где он потренировался вместе со спортсменами на татами. Путин прибыл на встречу сразу после переговоров с главами Ирана и Турции.
Комментарии
Жаль что голову не разгрузили
Народный пастырь,
Наклеил пластырь
Пошел по улице гулять.
Его поймали,
Арестовали,
Велели паспорт показать.
маразм крепчал...палец повредил-новость номер один...скоро чебурнет суверенный включат и утренние новости будут все такие: начиная от густоты его стула и заканчивая сколько раз всхрапнул во сне...
Да просто он чемпиона одним пальцем заборол! Правда, маникюр немного повредился...
синяя изолента рулит
жаль что только палец
репрессий в отношении партнёра по спаррингу не будет??? и вот что ещё- имеет ли право президент подвергать себя случайным "поломкам"? а если бы грохнулся и спину повредил...а страной кто будет руководить? минизаместтель?????