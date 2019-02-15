Мэр Горно-Алтайска Юрий Нечаев в канун Дня всех влюбленных поздравил семью Антона Гаврилюк и Фериды Верулашвили с рождением тройни, сообщает пресс-центр мэрии.

В январе у них родились два мальчика и девочка. Назвали их Мирон, Роман и Софья.

В преддверии Дня святого Валентина градоначальник совместно с главой и замглавы городской администрации Ольгой Сафроновой и Станиславом Тюхтеневым вручил счастливым родителям подарки.

Многодетной семье рассказали о мерах поддержки, предусмотренных для нее. Кроме того, им пообещали содействие в решении вопросов по улучшению жилищных условий в рамках действующих программ.