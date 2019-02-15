15-летняя жительница Новосибирска вечером 12 февраля ушла из дома и не вернулась, сообщает группа поискового отряда "Маяк" в соцсети "ВКонтакте".

Последний раз девочку видели около 18:00, когда она выходила из дома на улице 9-го Ноября в Октябрьском районе города. С тех пор ее местонахождение не известно.

Школьница среднего роста (167 см) и телосложения. У нее темно-русые волосы и карие глаза.

На момент исчезновения на ней были черная куртка с серой опушкой на капюшоне, черные брюки и черные угги.

Неравнодушных граждан, обладающих информацией о передвижениях или месте нахождения безвестно пропавшей, просят позвонить по номеру 112 или 8-951-393-0911.