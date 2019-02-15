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Два человека погибли при взрыве в многоэтажке в Красноярске

, ИА "Амител"
Следственные органы возбудили уголовное дело
В разборе завалов задействовали 5 единиц инженерной техники и два КамАЗа / Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В разборе завалов задействовали 5 единиц инженерной техники и два КамАЗа / Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В результате взрыва газа в трехэтажном доме в Красноярске погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Хлопок бытового газа случился вечером 14 февраля. В результате произошло обрушение части здания.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Они эвакуировали 12 человек, в том числе двоих детей.

В разборе завалов задействовали 5 единиц инженерной техники (кран, экскаватор и погрузчики) и два автомобиля КамАЗ. Общее же количество привлеченных сил и средств составило 193 человека, 43 единицы техники. К настоящему моменту аварийно-спасательные работы завершены.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя регионального СУ СКР Ольгу Шаманскую.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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