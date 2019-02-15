В результате взрыва газа в трехэтажном доме в Красноярске погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Хлопок бытового газа случился вечером 14 февраля. В результате произошло обрушение части здания.
На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Они эвакуировали 12 человек, в том числе двоих детей.
В разборе завалов задействовали 5 единиц инженерной техники (кран, экскаватор и погрузчики) и два автомобиля КамАЗ. Общее же количество привлеченных сил и средств составило 193 человека, 43 единицы техники. К настоящему моменту аварийно-спасательные работы завершены.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя регионального СУ СКР Ольгу Шаманскую.
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