В результате взрыва газа в трехэтажном доме в Красноярске погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Хлопок бытового газа случился вечером 14 февраля. В результате произошло обрушение части здания.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Они эвакуировали 12 человек, в том числе двоих детей.

В разборе завалов задействовали 5 единиц инженерной техники (кран, экскаватор и погрузчики) и два автомобиля КамАЗ. Общее же количество привлеченных сил и средств составило 193 человека, 43 единицы техники. К настоящему моменту аварийно-спасательные работы завершены.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя регионального СУ СКР Ольгу Шаманскую.