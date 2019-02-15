В результате взрыва газа в трехэтажном доме в Красноярске погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Хлопок бытового газа случился вечером 14 февраля. В результате произошло обрушение части здания.
На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Они эвакуировали 12 человек, в том числе двоих детей.
В разборе завалов задействовали 5 единиц инженерной техники (кран, экскаватор и погрузчики) и два автомобиля КамАЗ. Общее же количество привлеченных сил и средств составило 193 человека, 43 единицы техники. К настоящему моменту аварийно-спасательные работы завершены.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя регионального СУ СКР Ольгу Шаманскую.
Комментарии
В Германии закрывают АЭС планируют закрытие ТЭЦ на угле. Газ на турбины. Электричество на бытовые нужды. Безопасно и дешевле передавать по кабелю чем газ по трубам в каждую квартиру.
Три этажа, это малоэтажка
15.02.2019 10:02
- гость -
А ещё безопаснее поселить немцев вместо русских в газифицированные квартиры. Потому что русский по природе своей более любознателен и бесшабашен, а уж высосав бутылочку-другую вообще склонен к экспериментам. А газом нужно пользоваться дисциплинированно, вносить конструктивные изменения можно только специалистам, отапливать всю квартиру кухонной газовой плитой нельзя и т.д. Лично Вам никто не мешает отключить плиту газовую и пользоваться электрической, решения правительства для этого не нужно.
Так у них газа нет, поэтому электричество дешевле
15.02.2019 10:23
Fairy22
Нужен броский заголовок, пусть и близко не соответствующий содержанию.