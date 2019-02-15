Президент США Дональд Трамп намерен ввести в США режим ЧП, чтобы получить средства на строительство стены с Мексикой, сообщает ТАСС.

"Президент Трамп подпишет законопроект о финансировании федерального правительства, он также предпримет другие меры, включая объявление режима ЧП, чтобы остановить гуманитарный кризис на нашей границе, — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. — Президент выполняет свое обещание построить стену, защитить границу и нашу великую страну".

Ранее демократы в правительстве отказались включить в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера между странами. В ответ на это произошла приостановка работы федерального правительства, которая длилась 35 дней.

Напомним, в июле 2015 года во время выступления в Нью-Йорке приуроченного к старту его президентской гонки Трамп сказал: "Когда Мексика посылает её жителей к нам, она не присылает лучших, она посылает людей с множеством проблем. И они привозят эти проблемы в США: наркотики, преступность. Они насильники. Но некоторые, конечно, хорошие люди".

В связи с этим одной из своих целей он назвал строительство стены, чтобы отгородиться от соседнего государства. Однако его инициатива вызвала активное противодействие как внутри США, так и за его пределами.