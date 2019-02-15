Большой форум "Устойчивое развитие сельских территорий – потенциал развития РФ", как и ожидалось, пройдет в Барнауле. Главное заседание пройдет в парламентском центре 31 мая, сообщил председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко.

"Тема развития сельских территорий актуальна для большинства регионов России. Поэтому в ходе работы Совета законодателей РФ было принято решение предметно обсудить все ее аспекты в рамках отдельного форума. Параллельно аналогичное решение было принято и в комитете Государственной Думы по аграрным вопросам. Площадкой был выбран Алтайский край", – цитирует Александра Романенко пресс-служба АКЗС.

Участие в форуме примут главы законодательных органов субъектов РФ, депутаты и сенаторы, представители российского правительства.

Главное заседание – пленарная часть – пройдет в Барнауле 31 мая. Кроме того, участники форума посетят производственные объекты в нескольких районах края.