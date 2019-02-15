В России обсудят возможность перенять опыт Японии, где незаконно иметь талию более 90 см, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.
Чиновница во время рассказа о предпринимаемых мерах по борьбе с ожирением привела в пример опыт Японии – одного из лидеров по продолжительности жизни в мире.
"Правительство заявляет, что правовая максимальная окружность талии для мужчин составляет 35,4 дюйма (~90 сантиметров), в то время как для женщин это 31,5 дюйм (~80 сантиметров), — рассказала Попова. — В Японии считается незаконным иметь талию более 36 дюймов у мужчин, в то время как средний мужчина в Америке имеет размер талии около 40 дюймов (~102 сантиметра)".
При этом всех, кто не соответствует стандартам, обязывают посещать регулярные сеансы консультирования. А для компаний, которые не заботятся о здоровье сотрудников, предусмотрены многомиллионные штрафы.
Начальник ведомства на вопрос о возможности введения подобных мер в России ответила, что этот вопрос будет обсуждаться в первый год работы по нацпроектам.
Но все-таки в первую очередь в Роспотребнадзоре намерены сосредоточиться на вопросах качества продуктов, которые россияне покупают в магазинах и потребляют в пищу.
Обеспечение качества питания – это главная задача ведомства, подчеркнула Анна Попова.
Комментарии
ну прям напрашивается санкции против худых, маленьких, длинных, с короткими и длинными х..
1. Начнем с Госдумы? Хотя о чем я, они-то многомиллионные штрафы заплатят с наших налогов... 2. Как быть с диабетиками, и прочими больными? Расстреливать? 3. На Конституцию, как я понимаю, всем... 4. Вкупе с драконовскими штрафами за "оскорбления" чиновников выглядит ... ну как выглядит.
Фашизм называется. Один уже мерил головы в прошлом веке.