В России обсудят возможность перенять опыт Японии, где незаконно иметь талию более 90 см, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА "Новости".
Чиновница во время рассказа о предпринимаемых мерах по борьбе с ожирением привела в пример опыт Японии – одного из лидеров по продолжительности жизни в мире.
"Правительство заявляет, что правовая максимальная окружность талии для мужчин составляет 35,4 дюйма (~90 сантиметров), в то время как для женщин это 31,5 дюйма (~80 сантиметров), – рассказала Попова. – В Японии считается незаконным иметь талию более 36 дюймов у мужчин, в то время как средний мужчина в Америке имеет размер талии около 40 дюймов (~102 сантиметра)".
При этом всех, кто не соответствует стандартам, обязывают посещать регулярные сеансы консультирования. А для компаний, которые не заботятся о здоровье сотрудников, предусмотрены многомиллионные штрафы.
Начальник ведомства на вопрос о возможности введения подобных мер в России ответила, что этот вопрос будет обсуждаться в первый год работы по нацпроектам.
Но все-таки в первую очередь в Роспотребнадзоре намерены сосредоточиться на вопросах качества продуктов, которые россияне покупают в магазинах и потребляют в пищу.
Обеспечение качества питания – это главная задача ведомства, подчеркнула Анна Попова.
Комментарии
ну прям напрашивается санкции против худых, маленьких, длинных, с короткими и длинными х..
1. Начнем с Госдумы? Хотя о чем я, они-то многомиллионные штрафы заплатят с наших налогов... 2. Как быть с диабетиками, и прочими больными? Расстреливать? 3. На Конституцию, как я понимаю, всем... 4. Вкупе с драконовскими штрафами за "оскорбления" чиновников выглядит ... ну как выглядит.
Фашизм называется. Один уже мерил головы в прошлом веке.
Не умно сравнивать белых с азиатами. Азиаты по определению и ростом помельче и строением потоньше.Большую роль играет климат, организм живущий в холоде стремится утеплиться жирком.
Однако россияне стали жиреть большими темпами. Посмотрите на молодежь- очень много жирных.
Проблему ожирения надо решать качественным и грамотным питанием.
В школах и вузах страны необходим урок правильного и здорового образа жизни, включающий и курс правильного питания, а так же курс стрессо-устойчивости.
Я толстый. Накажите меня!
15.02.2019 10:19
- гость -
Ну так это не значит, что нужно расстреливать за ненадлежащие параметры. Может, для начала нормальные зарплаты должны быть, чтобы человек мог покупать творог, сыр, овощи, фрукты, рыбу и мясо? А не макарошками брюхо набивать. Хотя о чем я, цель тут собрать "многомиллионные штрафы", а вовсе не чье-то здоровье.
Чиновница во время рассказа о предпринимаемых мерах по борьбе с ожирением привела в пример опыт Японии – одного из лидеров по продолжительности жизни в мире.
Вообще смотрю на наших чиновников : и не вижу конструктивных решений назревших проблем, всё бы им наказывать, штрафовать, повышать налоги, давить и давить народ...
Когда говорят, что каждый народ заслуживает то правительство, что его имеет, становится очень грустно. Врядли наши люди такое отношение к себе заслужили.
Качество питания должно регулировать законом.
Питание японцев море продуктами и рисом не идет ни в какое сравнение с тоннами конфет, тортов и хлобо-булочных изделий , которые потребляют россияне.
Накажите меня! иди накормлю
я то думал у димы чердак поехал, а тут вон оно че...