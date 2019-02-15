В России обсудят возможность перенять опыт Японии, где незаконно иметь талию более 90 см, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА "Новости".

Чиновница во время рассказа о предпринимаемых мерах по борьбе с ожирением привела в пример опыт Японии – одного из лидеров по продолжительности жизни в мире.

"Правительство заявляет, что правовая максимальная окружность талии для мужчин составляет 35,4 дюйма (~90 сантиметров), в то время как для женщин это 31,5 дюйма (~80 сантиметров), – рассказала Попова. – В Японии считается незаконным иметь талию более 36 дюймов у мужчин, в то время как средний мужчина в Америке имеет размер талии около 40 дюймов (~102 сантиметра)".

При этом всех, кто не соответствует стандартам, обязывают посещать регулярные сеансы консультирования. А для компаний, которые не заботятся о здоровье сотрудников, предусмотрены многомиллионные штрафы.

Начальник ведомства на вопрос о возможности введения подобных мер в России ответила, что этот вопрос будет обсуждаться в первый год работы по нацпроектам.

Но все-таки в первую очередь в Роспотребнадзоре намерены сосредоточиться на вопросах качества продуктов, которые россияне покупают в магазинах и потребляют в пищу.

Обеспечение качества питания – это главная задача ведомства, подчеркнула Анна Попова.