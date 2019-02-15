Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак дал прогноз изменения цен на бензин в первое полугодие 2019 года, сообщает "Ъ".

Во время бесед в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи он рассказал, что улучшение условий поставок на внутренний рынок привело к профициту и незначительному уменьшению стоимости.

При этом чиновник выразил уверенность, что дальнейшего падения цен ожидать не стоит. Рыночная цена вообще редко снижается, поэтому главная задача – это сдерживать рост, уточнил Козак.

"В отдельных регионах наблюдалось колебание цен в сторону снижения в пределах 1-2 копеек, – констатировал вице-премьер. – Но эта ситуация – временное явление, и уже в период начала весенне-полевых работ, когда будет повышенный спрос, это приведет к тому, что цены восстановятся".