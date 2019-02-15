Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак дал прогноз изменения цен на бензин в первое полугодие 2019 года, сообщает "Ъ".
Во время бесед в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи он рассказал, что улучшение условий поставок на внутренний рынок привело к профициту и незначительному уменьшению стоимости.
При этом чиновник выразил уверенность, что дальнейшего падения цен ожидать не стоит. Рыночная цена вообще редко снижается, поэтому главная задача – это сдерживать рост, уточнил Козак.
"В отдельных регионах наблюдалось колебание цен в сторону снижения в пределах 1-2 копеек, – констатировал вице-премьер. – Но эта ситуация – временное явление, и уже в период начала весенне-полевых работ, когда будет повышенный спрос, это приведет к тому, что цены восстановятся".
Комментарии
ну и хорошо, а то уже волноваться начали- вдруг тенденция.
Это единственное что могут министры повышать цены.
Козак: снижение цен на бензин в России – временное явление - а рост постоянное.