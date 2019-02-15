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Гендиректор "Алтайэнергосбыт" – о проектах по энергосбережению и умных счетчиках

, ИА "Амител"
Валерий Нагорнов подвел итоги 2018 года и ответил на вопросы журналистов
Валерий Нагорнов / Фото: АО 'Алтайэнергосбыт'

Валерий Нагорнов / Фото: АО "Алтайэнергосбыт"

В 2018 году компания "Алтайэнергосбыт" реализовала масштабные проекты в сфере энергосбережения и нарастила число клиентов на своей территории присутствия (Алтайском крае и Республике Алтай). Об этих и других итогах 2018 года на встрече с журналистами рассказал Валерий Нагорнов, генеральный директор АО "Алтайэнергосбыт".

Проекты в области энергосбережения

По словам Валерия Нагорнова, одним из самых значимых событий уходящего года для компании стало увеличение числа клиентов на 1,7%: это произошло в основном за счет принятия на обслуживание потребителей г. Яровое. Общая доля присутствия компании в Алтайском крае и Республике Алтай выросла до 48%.

Кроме того, в уходящем году значительно выросли продажи электротехнической продукции (+30%) и объем энергоуслуг (+50%). "Мы реализовали масштабные проекты в сфере энергосбережения. Преимущественно за счет установки умных счетчиков, которые позволяют снижать потери в сетях и финансовую нагрузку на тариф. Завершили вторую очередь проекта по модернизации уличного освещения в г. Рубцовске", – сказал Валерий Нагорнов.

В 2016 году компания заключила с муниципалитетом энергосервисный контракт по модернизации освещения, тогда на улицах города появилось около 1000 современных экономичных светодиодных ламп. В 2018 году стартовал второй этап модернизации, в течение года было заменено еще около 1000 ламп уличного освещения. "Светодиодные светильники выигрывают по уровню освещенности и по энергоэффективности. Да, такие лампы дороже по стоимости, но они довольно быстро окупаются и приносят значительную экономию. По нашей оценке, она составляет почти 70%", – рассказал Валерий Нагорнов. Он не исключил, что в 2019 году подобные проекты будут реализованы и в других муниципалитетах.

Внедрение "умных" счетчиков

2018 год, по словам Нагорнова, для "Алтайэнергосбыта" был прорывным в части установки интеллектуальных приборов учета (ИПУ) на объектах сетевых энергокомпаний. Всего было установлено 52800 (в 4 раза больше, чем в 2017 г.) "умных" счетчиков в нескольких регионах Сибири: Алтайский край, Республика Алтай, Красноярск, Чита, Бурятии, Омск, Хакасия, Кузбасс. Как показывает практика, снижение потерь в сетевом комплексе, благодаря внедрению ИПУ, происходит с 40% до 5%, что в конечном итоге приводит к снижению нагрузки на тариф сетевых энергокомпаний. А как известно, в стоимости электроэнергии для конечного потребителя почти 50% – это расходы сетевых (транспортирующих электроэнергию до конечного потребителя) энергокомпаний.

Борьба с должниками

Ситуация с дебиторской задолженностью остается сложной. Потребители задолжали компании 1 млрд 440 млн рублей, за год сумма задолженности выросла на 73 млн рублей.

"Если подробнее говорить по категориям, то на первом месте сфера ЖКХ (в первую очередь, котельные), в этой сфере задолженность составляет 427 млн рублей. Среди районов Алтайского края самым злостным должником в сфере ЖКХ стал Немецкий национальный район, где оплата близка к нулю. В промышленности у нас также прирост задолженности (совокупно чуть более 200 млн рублей, +29 млн рублей по итогам 2018 года). Один из самых злостных неплательщиков – Алтайский моторный завод, задолжавший около 30 млн рублей. Осенью прошлого года мы заключили с ними соглашение, нам в очередной раз пообещали рассчитаться, но так и не заплатили ни в декабре, ни в начале 2019 года", – рассказал Валерий Нагорнов.

По его словам, темпы прироста задолженности снизились, но в этом направлении еще предстоит поработать. В отношении физических лиц за год было подано 12 тысяч исковых заявлений на общую сумму более 55 млн рублей, в отношении юридических лиц – свыше тысячи исковых заявлений на сумму порядка 5,2 млрд рублей. Совместно с судебными приставами была проведена акция "Меняем долги на призы", ее участниками стало рекордное число клиентов – более 150,5 тысячи человек или около 34% абонентов.

Для повышения клиентоориентированности и качества обслуживания в 2018 году АО "Алтайэнергосбыт" запустил сервис по автоинформированию физических лиц о задолженности за электроэнергию, также был внедрен сервис "Закажи обратный звонок".

"Несмотря на все трудности, благодаря усилиям коллектива мы завершили год уверенно", – с оптимизмом резюмировал Валерий Нагорнов, подводя черту под итогами 2018 года.

На правах рекламы
Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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