Глава государства принял участие в спарринг-разминке / Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин накануне посетил центр спортивной подготовки "Юг-спорт" в Сочи и продемонстрировал, в какой спортивной форме он находится.

Глава государства принял участие в тренировке и вышел на татами с несколькими партнерами.

Также напомним, что во время занятий спортом президент повредил безымянный палец правой руки.