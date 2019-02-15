Глава государства принял участие в спарринг-разминке / Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин накануне посетил центр спортивной подготовки "Юг-спорт" в Сочи и продемонстрировал, в какой спортивной форме он находится.
Глава государства принял участие в тренировке и вышел на татами с несколькими партнерами.
Также напомним, что во время занятий спортом президент повредил безымянный палец правой руки.
Путин повредил палец во время спарринг-разминки на татами pic.twitter.com/L869p1CK5d— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 14 февраля 2019 г.
Комментарии
Вот так бы........?
Мощьный старик!
Чемпионы относились к Владимиру Путину бережно, а вот он их, по правде говоря, не жалел. Бронзовый призёр Олимпийских игр Иван Нифонтов четыре раза подряд оказывался на спине на татами. На соревнованиях это принесло бы ВВП немало очков.
)))
они там специально подбирали низкорослых борцов, чтобы Путин не выглядел карликом?
цель этой фигни показать, а старичок то, ещё ничего себе ого-го, холуйское окружение что бы удержаться на плаву, труп на руках таскать будет, показывая всем, что царь живее всех живых