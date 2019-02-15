Опубликованы снимки проектов новых вагонов купе для российских поездов / Фото: Федеральная пассажирская компания

Опубликованы снимки проектов новых вагонов купе для российских поездов, сообщает РИА "Новости".

Главное отличие между собой проектов "2019" и "2020" – это этажность. Один из них одноэтажный, а другой – двухэтажный.

От предыдущих вагонов "2019" будет отличать новый интерьер в серо-синих тонах. Нижние полки в сложенном состоянии образуют собой диван с подголовниками, верхние полки смотрятся как часть стены.

Кроме того, в разработку включены сейф за откидной полкой, душ в туалетной комнате и вендинговый автомат в коридоре.

Для "2020" интерьер окрашен в серые, бежевые и коричневые тона. Между нижними полками предусмотрен откидной столик. При необходимости его можно поднять, освободив пространство. Как и предыдущий проект, он включает в себя душ.

Ожидается, что пассажиры смогут оценить новые вагоны уже в ближайшие годы.