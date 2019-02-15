Опубликованы снимки проектов новых вагонов купе для российских поездов / Фото: Федеральная пассажирская компания
Опубликованы снимки проектов новых вагонов купе для российских поездов, сообщает РИА "Новости".
Главное отличие между собой проектов "2019" и "2020" – это этажность. Один из них одноэтажный, а другой – двухэтажный.
От предыдущих вагонов "2019" будет отличать новый интерьер в серо-синих тонах. Нижние полки в сложенном состоянии образуют собой диван с подголовниками, верхние полки смотрятся как часть стены.
Кроме того, в разработку включены сейф за откидной полкой, душ в туалетной комнате и вендинговый автомат в коридоре.
Для "2020" интерьер окрашен в серые, бежевые и коричневые тона. Между нижними полками предусмотрен откидной столик. При необходимости его можно поднять, освободив пространство. Как и предыдущий проект, он включает в себя душ.
Ожидается, что пассажиры смогут оценить новые вагоны уже в ближайшие годы.
Комментарии
А туалет так и будет один на вагон? А душ будет работать?
12:17, даже если и будет, то в него не попадешь) считаю, что такой сервис должен быть платным, иначе пока до мск доедешь, так и не попадешь в него.