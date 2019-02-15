Власти Алтайского края рассматривают вопрос о повышении родительской платы за детский сад. Предложения об этом стали поступать из муниципалитетов, сообщил председатель краевого Заксобрания Александр Романенко во время рабочего визита в Славгород.
"Предложения о повышении платы поступили из Славгорода, Завьялово. Но в целом картину по краю мы еще не понимаем. Не исключаю, что такое решение будет принято в течение года. Но только когда родители поймут, что это действительно нужно, что они могут это делать", – сказал Александр Романенко.
Также спикер АКЗС подчеркнул, что решения должны приниматься именно на муниципальном уровне.
"В прошлом году мы поторопились в части принятия решения, когда министерство образования издало приказ о повышении родительской платы вроде как исходя из просьб муниципалитетов в части повышения оплаты за питание", – отметил он. И добавил, что теперь власти примут такое решение, когда поймут – назрело.
Кстати, в Славгороде о необходимости повышать плату с 1,4 тысячи рублей до 1,7 тысячи Романенко рассказала руководитель местного садика.
Напомним, в 2017 году Минобразование региона приняло решение о повышении платы за детсады. Это событие вызвало широкий общественный резонанс. Губернатор того периода Александр Карлин это решение отменил.
Комментарии
Не за детсад, а за питание, всего лишь. Аналогичные образовательные услуги в развитых странах оказывают за огромные деньги, и их могут себе позволить только состоятельные семьи. Скоро и у нас так будет, хоть перестанут плебеи ныть, что мою диточку не могут 4 раза в день 20 дней в месяц кормить на 500 рублей.
в нашем детсаду сделали все просто. Перенесли ужин с 17 часов на 18-30. Ребенка забираем в 17-20 одного из первых, но.. был один раз когда я пришел в 17-40. Кроме моего в группе 2 человека. Остальные 22 ушли домой без ужина. вот тебе и экономия на питании. по факту убрали один прием пищи.
Но только когда родители поймут, что это действительно нужно
ага, просто поставят перед фактом сказав при этом
"Прошу вас отнестись к этому с пониманием" (c)
Как же ты Россеюшку то преподнёс-поди ещё и до 65-ти лет надеешься пером в админисрацыи проскрипеть?
Я за повышение! Меня не устраивает, что я каждый день вечером забираю ребенка жутко голодного. На ужин в саду часто морковная или свекольная запеканка, от которой сыт не будешь! Для ребенка радость, когда на ужин дают кашу, еще и добавку можно попросить))
Но чаще бежим скорее домой сразу кушать! Так что повышайте! Я согласна!
15.02.2019 12:15
Гость
у вас плохой садик.
и мы нынче выпускаемся))
15.02.2019 11:36
гость
в нашем детсаду сделали все просто. Перенесли ужин с 17 часов на 18-30. Ребенка забираем в 17-20 одного из первых, но.. был один раз когда я пришел в 17-40. Кроме моего в группе 2 человека. Остальные 22 ушли домой без ужина. вот тебе и экономия на питании. по факту убрали один прием пищи.
Так всё и останется. Ужин, когда всех забрали, а плата повысится.
15.02.2019 11:36
гость
Я вам открою тайну полишинеля. Ужин готовят по числу детей. Ел ты или нет - неважно. Несъеденное либо выбрасывают, либо сами доедают, на завтра никто не оставляет, естественно.
у нас в группе сейчас не каждая мама может оплатить за месяц, а что говорить у кого двойни?, а льгот нет, потому что вроде как з/пл мамы позволяет оплачивать без субсидий. А иной раз и бегать за этой субсидией нервов и времени нет. Вот и получается: выживайте как хотите.
Ненужны нынешней власти дети.
а прежде чем рожать и не найти 2 тысячи на садик мозгов не хватает подумать, а потом школа, институт и прочее