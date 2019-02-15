Полицейские задержали жительницу Барнаула, подозреваемую в серии мошеннических действий в отношении нескольких человек.

"Девушка 1991 года рождения в одной из популярных социальных сетей в Интернете создала страницу по продаже текстиля. С сентября по ноябрь 2018 года она принимала заказы на изготовление штор. Предоплату просила перечислить на банковскую карту. После поступления денежных средств, подозреваемая блокировала страницу потенциальных покупателей. Когда потерпевшие понимали, что стали жертвами мошенников, с заявлениями обращались в полицию по месту жительства", – сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В данный момент известно о шести пострадавших от действий злоумышленницы, которые проживают в различных регионах страны.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая дала признательные показания.