Популярный препарат от кашля "Эреспал" французского производителя "Лаборатории Сервье" отзывают из продаж в России, сообщает Росздравнадзор.

Речь идет о таблетках, покрытых пленочной оболочкой 80 мг и сиропе 2 мг/мл, отпускавшихся в российских аптеках.

Причиной отзыва назвали неблагоприятное соотношение пользы и риска лекарства. В частности, оно содержит фенспирид, который может негативно повлиять на работу сердца (вероятно удлинение интервала QT на кардиограмме).

В пояснении говорится, что клиническая значимость новых результатов пока не установлена, однако в качестве меры предосторожности компания изымает из обращения потенциально небезопасные препараты.