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Новая волна "минирования" школ и административных зданий прокатилась по Бийску

, ИА "Амител"
Оперативные службы работают по адресам, куда поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах

Фото: livejournal.com

Новая волна "минирования" различных социальных объектов и административных зданий прокатилась в пятницу, 15 февраля, по Бийску.

О массовых сообщениях, в которых говорится о якобы заложенных взрывных устройствах, порталу Amic.ru сообщила местная жительница.

"Сообщения о минировании поступили в несколько школ, городской дом культуры, педуниверситет, детскую больницу. На месте работают оперативные службы", – отметила собеседница.

Также горожанка подчеркнула, что в детской больнице пришлось эвакуировать даже реанимационное отделение.

В ГУ МВД по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что пока не комментируют ситуацию.

Напомним, что массовые сообщения о минировании зданий в Барнауле и Бийске имели место в конце января. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других регионах России.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

15.02.2019 11:42
- гость -

Здается мне, что это такое обоснование необходимости Чебурнета... Потом выяснится, что-нибудь вроде того, что это украинские радикалы воюют с Россией или американские кибервойска...

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