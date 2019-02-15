Фото: livejournal.com
Новая волна "минирования" различных социальных объектов и административных зданий прокатилась в пятницу, 15 февраля, по Бийску.
О массовых сообщениях, в которых говорится о якобы заложенных взрывных устройствах, порталу Amic.ru сообщила местная жительница.
"Сообщения о минировании поступили в несколько школ, городской дом культуры, педуниверситет, детскую больницу. На месте работают оперативные службы", – отметила собеседница.
Также горожанка подчеркнула, что в детской больнице пришлось эвакуировать даже реанимационное отделение.
В ГУ МВД по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что пока не комментируют ситуацию.
Напомним, что массовые сообщения о минировании зданий в Барнауле и Бийске имели место в конце января. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других регионах России.
Комментарии
Здается мне, что это такое обоснование необходимости Чебурнета... Потом выяснится, что-нибудь вроде того, что это украинские радикалы воюют с Россией или американские кибервойска...