Сообщения о минировании зданий вновь распространяют по электронной почте в Барнауле. На этот раз под "минирование" попали здания, где располагаются Управление судебных приставов, театр кукол "Сказка", ТЦ "Галактика", Алтайский госуниверситет, "Алтайкрайэнерго".

"15 февраля с 10.30 по электронной почте поступили сообщения о минировании по адресам: Воровского, 163, Строителей, 117, Ленина, 19, 61, Пушкина, 17. Подробности уточняются. Проводятся оперативно-следственные мероприятия", – сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

Пока информации об эвакуации в этих зданиях нет. "В нашем вузе идет работа в штатном режиме", – сообщили в пресс-службе Алтайского госуниверситета.

В "Галактике" также сообщили, что ТРЦ работает в штатном режиме, сообщений о минировании им не поступало. "Кроме "Галактики" по адресу Строителей, 117 находятся и другие офисы. У нас все в порядке", — сообщила представитель ТРЦ корреспонденту Amic.ru.

Между тем сегодня, 15 февраля, сообщения о "минировании" зданий поступают и в Бийске. "Сообщения о минировании поступили в несколько школ, городской дом культуры, педуниверситет, детскую больницу. На месте работают оперативные службы", – рассказала Amic.ru жительница города.

Также напомним, что в конце января в Барнауле и Бийске также поступали массовые сообщения о минировании зданий. На тот момент под атаку неизвестных попали учебные заведения. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других регионах России. Было возбуждено уголовное дело.