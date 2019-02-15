Сообщения о минировании зданий вновь распространяют по электронной почте в Барнауле. На этот раз под "минирование" попали здания, где располагаются Управление судебных приставов, театр кукол "Сказка", ТЦ "Галактика", Алтайский госуниверситет, "Алтайкрайэнерго".
"15 февраля с 10.30 по электронной почте поступили сообщения о минировании по адресам: Воровского, 163, Строителей, 117, Ленина, 19, 61, Пушкина, 17. Подробности уточняются. Проводятся оперативно-следственные мероприятия", – сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.
Пока информации об эвакуации в этих зданиях нет. "В нашем вузе идет работа в штатном режиме", – сообщили в пресс-службе Алтайского госуниверситета.
В "Галактике" также сообщили, что ТРЦ работает в штатном режиме, сообщений о минировании им не поступало. "Кроме "Галактики" по адресу Строителей, 117 находятся и другие офисы. У нас все в порядке", — сообщила представитель ТРЦ корреспонденту Amic.ru.
Между тем сегодня, 15 февраля, сообщения о "минировании" зданий поступают и в Бийске. "Сообщения о минировании поступили в несколько школ, городской дом культуры, педуниверситет, детскую больницу. На месте работают оперативные службы", – рассказала Amic.ru жительница города.
Также напомним, что в конце января в Барнауле и Бийске также поступали массовые сообщения о минировании зданий. На тот момент под атаку неизвестных попали учебные заведения. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других регионах России. Было возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Сообщения о минировании с зашифрованных адресов, которые уже 2 месяца не могут расшифровать? Серьезные хаккеры зашифровали. А как же наши хаккеры, которые взломали переписку Клинтон?
Ну хотя бы примерно бы установили, например, IP-адрес интернет-кафе в Москве или Киеве? Мы хотя бы знали в Москве или Киеве?
ну сегодня тепло
Блин, сидит какой то хаккер и ФСБ его вычислить не может? Такая была приятная информация, что наши хаккеры взломали переписку Клинтон, а сейчас все насмарку
либо нас к чему-то готовят "новый закон"
либо проверка спецслужб на уровне государства
хотели бы уже давно поймали бы
Ну про приставов зря - они сами себя)))) Чтобы не работать!
А что случилос в Новой Ленте. Почему-то не работает сегодня. И говорят, что завтрашний день тоже под вопросом
15.02.2019 12:05
- гость -
Из кафе, гостиниц, да к соседскому вайфаю подключился - и фиг найдёшь кто. А если изза бугра откуданибуть с украины там вообще нафиг пошлют если , что узнать захочешь, поржут ещё поди.
Скорее со спецом нагнетают, чтобы закон клещаса побыстре заюзать и всем инет пообрубать нафиг, а то мы слишком много изнего про упырей узнавать стали, да обсуждать их тут их очень раздражает это.
в ленте с крышей беда
снег башка попадет
Закон Яровой приняли, доступ к переписке и телефонным разговорам получили и что... получается все напрасно? Так доказывали, что как все примут и решат так всех террористов вычислят! По факту - пшик!