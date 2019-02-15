Бывшему капитану сборной Англии по футболу Дэвиду Бекхему грозит наказание за использование телефона за рулем, сообщают "Известия" со ссылкой на Sky News.

Знаменитость, разговаривающую по телефону за рулем своего Bentley Bentayga, заметил один из жителей Лондона.

Бексу вручили повестку в суд. Слушания назначены на 19 марта текущего года.

Отметим, что в Великобритании использование телефона во время управления транспортом считается серьезным нарушением закона.

За первый такой проступок автолюбителю грозит две тысячи евро штрафа, а за второй – лишение водительских прав.