Компания "Стройберг" успешно продвигается в Новосибирске

Компания "Стройберг" традиционно приняла участие в Международной выставке Sib Building week, которая состоялась 19-22 февраля в Новосибирске. На выставочных стендах компании была представлена как уже известная продукция завода: силикатный кирпич и камень, так и линейка гиперпрессованного, полноокрашенного кирпича. Кроме того, "Стройберг" приготовил мини-образцы кирпича, демонстрационную конструкцию стены из кирпича и силикатного камня, подарки для посетителей и старых клиентов. Главные цели участия компании "Стройберг" − развитие дилерской сети и сотрудничество с организациями – застройщиками Сибири. "На экспозицию мы приглашали компании, которые уже являются нашими дилерами либо используют нашу продукцию, чтобы лично встретиться с людьми, уже работающими с нами, обсудить планы, совместные акции", – рассказал менеджер по региональному развитию Павел Алиферов.

"Выставка Sib Building – мероприятие на 100 % связанное с продукцией, которую мы производим. Кроме того, мы заинтересованы в продвижении нашего кирпича в Сибирском регионе, и выставка, проводимая именно в Новосибирске, как нельзя лучше для этого подходит. Мы работаем над развитием наших технологий. Только сочетание высокого качества материалов и технологии изготовления дает продукт высочайшего качества ГОСТ", – поделился коммерческий директор ООО "ПСК" ТМ "Стройберг" Александр Беркутов.

Продукция компании "Стройберг" вызвала большой интерес строительных компаний, представителей торговых организаций, дизайнеров и журналистов. Специалисты компании "Стройберг" подвели итоги: "Выставку посетило большое количество профессионалов, наших потенциальных и существующих клиентов. Мы провели много переговоров, а также ознакомились с новинками конкурентов на строительном рынке. Участие в выставке в этом году можно считать успешным".

"Стройберг"

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