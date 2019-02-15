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"Охоту" на пьяных водителей объявили в Барнауле 16 февраля – ловить нетрезвых граждан за рулем будут полицейские совместно с дружинниками.

"Госавтоинспекция города Барнаула совместно с народной дружиной "Барнаульская" проведет профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". Целью мероприятия является профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения", – отмечают в ГИБДД краевой столицы.

Напомним, что такие профилактические мероприятия проводятся в Барнауле регулярно. Сотрудники ГИБДД в данном случае используют метод сплошных проверок.