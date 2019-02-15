Фото: iglvesti.rbsmi.ru
"Охоту" на пьяных водителей объявили в Барнауле 16 февраля – ловить нетрезвых граждан за рулем будут полицейские совместно с дружинниками.
"Госавтоинспекция города Барнаула совместно с народной дружиной "Барнаульская" проведет профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". Целью мероприятия является профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения", – отмечают в ГИБДД краевой столицы.
Напомним, что такие профилактические мероприятия проводятся в Барнауле регулярно. Сотрудники ГИБДД в данном случае используют метод сплошных проверок.
Комментарии
интересно, в ходе проведения профилактического мероприятия будет ли соблюдаться ст.27.12 п.1 КОАП
или будут просить всех дышать в трубку без отстранения от управления транспортным средством...
Спасибо что предупредили!
В эту субботу не поеду.
ок.. послезавтра можно ездить
15.02.2019 13:06
- гость -
ГИБДД толком и 664 приказ не знает, а Вы про КОАП.