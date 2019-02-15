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Хакеры взяли на себя ответственность за массовый сбой в соцсети "ВКонтакте"

, ИА "Амител"
На страницах пользователей и их сообществ без их ведома публиковались ссылки
Массово распространилась в соцсети ссылка с псевдоновостью / Фото: скриншот из распространяемой ссылки

Массово распространилась в соцсети ссылка с псевдоновостью / Фото: скриншот из распространяемой ссылки

Массовое распространение в соцсети ссылки с новостью о том, что в соцсети "ВКонтакте" появится реклама в личных сообщениях пользователей, оказалось проделкой хакеров.

Об этом мастера взлома программ и систем сами объявили в паблике "БАГОСИ" (убежище багосов)".

По их словам, события развивались следующим образом: пользователь кликал по вирусной ссылке со специальным скриптом, и пока он читал текст, на его личной странице и администрируемых им группах соцсети появлялась аналогичная ссылка со случайным комментарием.

При этом не избежали такой участи и официальные группы. Так, в соцсети ходит картинка, где аналогичная ссылка-вирус появилась на страничке самой команды "ВКонтакте". Хотя, возможно, это просто шутка, связанная с распространением ссылок.

Хакеры, взявшие на себя ответственность за "шутку", заявили, что в качестве подписи к ссылке брались случайные отзывы к приложению "ВКонтакте" в Google Play и AppStore.

"Уязвимость использовалась та же, что и год назад (Демократия), тогда сотрудники "ВКонтакте" кинули и не выплатили баунти, в итоге было решено ее использовать, но не нанося вред пользователям, – гласит сообщение в паблике. – Тогда, после устранения уязвимости, было найдено множество обходов, но даже спасибо мы за них не получили. В итоге остался последний обход, который мы берегли целый год".

Также уточняется, что никакой утечки персональных данных пользователей соцсети при "шалости" не произошло.

Ранее прокомментировали распространение ссылок в официальном сообществе команды "ВКонтакте".

"Ситуация под контролем. Сообщества не были взломаны, пароли их администраторов в безопасности", – написали там.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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