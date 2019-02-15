Эксперты регионального отделения ОНФ предложили сократить количество нерегулируемых пешеходных переходов в Барнауле. С такой инициативой, высказанной на конференции в четверг, 14 февраля, они обратятся в правительство Алтайского края и городскую администрацию.
"Мы будем рекомендовать властям оптимизировать общее число пешеходных переходов в городе, уменьшив при этом количество нерегулируемых и увеличив количество регулируемых пешеходных переходов, доступных для инвалидов, а также соответствующих требованиям национальных стандартов", – прокомментировала новый сопредседатель ОНФ, дорожный эксперт Евгения Гущина.
Она рассказала, что в Барнауле 1300 пешеходных переходов, и половина из них нерегулируемые. А по данным правоохранителей, большинство аварий с пешеходами происходит именно там.
Евгения Гущина напомнила, что ОНФ уже не первый год добивается строительства надземного пешеходного перехода через Павловский тракт в районе ТРЦ "Европа". Здесь летом 2012 года были сбиты трое детей, один из которых скончался на месте. Однако, пока все стопорится из-за дороговизны проекта.
Также в ОНФ предлагают власти разработать программу по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети малых городов.
Отметим также, что о необходимости сокращать количество нерегулируемых переходов говорил и новый министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.
Комментарии
надо водятлов воспитывать кто переход нерегулируемый проезжать по нормальному не умеет. А у тех кто будет наглеть и класть и продолжать не собираться там никого пропускать - лишать пожизненно. Так дешевле гораздо!
А -Петрова -Попова. сложный переход.Поток пешеходов интенсивный.
Кому дешевле??? Для государство автомобилист намного важнее чем пешеход, так как с него доят намного больше налогов и акцизов.
И таких как месный долбопешиков учить как правильно переходить ...а то прутся не останавливаясь и не глядя думая что неуязвимые...а потом лежат поломанные но гордые.....ну а уж велосипедисты которые не спешиваясь выезжают на Пешеходные! переходы вообще должны в аду гореть
Бог услышал мои молитвы!!!
че толку от светофоров бараны прут где и как им удобно