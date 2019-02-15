Эксперты регионального отделения ОНФ предложили сократить количество нерегулируемых пешеходных переходов в Барнауле. С такой инициативой, высказанной на конференции в четверг, 14 февраля, они обратятся в правительство Алтайского края и городскую администрацию.
"Мы будем рекомендовать властям оптимизировать общее число пешеходных переходов в городе, уменьшив при этом количество нерегулируемых и увеличив количество регулируемых пешеходных переходов, доступных для инвалидов, а также соответствующих требованиям национальных стандартов", – прокомментировала новый сопредседатель ОНФ, дорожный эксперт Евгения Гущина.
Она рассказала, что в Барнауле 1300 пешеходных переходов, и половина из них нерегулируемые. А по данным правоохранителей, большинство аварий с пешеходами происходит именно там.
Евгения Гущина напомнила, что ОНФ уже не первый год добивается строительства надземного пешеходного перехода через Павловский тракт в районе ТРЦ "Европа". Здесь летом 2012 года были сбиты трое детей, один из которых скончался на месте. Однако, пока все стопорится из-за дороговизны проекта.
Также в ОНФ предлагают власти разработать программу по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети малых городов.
Отметим также, что о необходимости сокращать количество нерегулируемых переходов говорил и новый министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.
Комментарии
надо водятлов воспитывать кто переход нерегулируемый проезжать по нормальному не умеет. А у тех кто будет наглеть и класть и продолжать не собираться там никого пропускать - лишать пожизненно. Так дешевле гораздо!
А -Петрова -Попова. сложный переход.Поток пешеходов интенсивный.
Кому дешевле??? Для государство автомобилист намного важнее чем пешеход, так как с него доят намного больше налогов и акцизов.
И таких как месный долбопешиков учить как правильно переходить ...а то прутся не останавливаясь и не глядя думая что неуязвимые...а потом лежат поломанные но гордые.....ну а уж велосипедисты которые не спешиваясь выезжают на Пешеходные! переходы вообще должны в аду гореть
Бог услышал мои молитвы!!!
че толку от светофоров бараны прут где и как им удобно
15.02.2019 13:42
- гость -
А с чего вы реши, что я не умею правильно переходить?
А вот водятлов не хотящих правильно проезжать нерегулируемые ПП вагон. И раз вы так топите за, то что проблема именно в пешеходах на нерегулируемых ПП то походу она у вас присутствует. Вам не хочется пропускать пешеходов, вы считаете, что должны вас пропускать на вашей жоповозке под страхом смерти.
Я тоже не отказываюсь, что считаю проблемой ушлёпков сбивающих людей на ПП, у таких прав быть не должно, они если и должны ездить, то только в качестве пассажира, потому как не могут ездить правильно или не хотят.
По стандарту есть несколько типов пешеходных переходов, в соответствии с интенсивностью движения и количеством полос. Но кто бы это делал. Нарушают.
(нерегулируемый, регулируемый , наземный, подземный .....)
Вот как раз потому что я стараюсь пропускать пешиков, потому и проблему вижу больше в них...потому что водитель и так знает свою ответственность если он собьет..а пешим в голову вбили что они всегда правы. и по многолетнему наблюдению водителей которые считают что им все должны и едут не пропуская гораздо меньше чем идущих сломя голову пешиков...и вернусь еще раз к теме которую я затронул дополнительно: это велосипедисты - Вы, месный, или может еще кто-нибудь видел хоть раз социалку от ГИБДД направленную на профилактику этого нарушения?? ответ - нет..т.к. и тут всем в голову вбили что это водители "обязаны"
15.02.2019 13:20
месный
А как быть с пешеходами, которые прутся на запрещающий сигнал светофора и орут, что их обязаны пропускать? Что делать, когда пешеход не доходя до перехода метров десять резко и не глядя начинает переходить дорогу, при том смотрит только в телефон?
Когда мамочка попивая пивко и разговаривая по телефону не видит, что ребенок выбежал с тротуара на дорогу. Таких примеров из практики очень много!
Получается, что виноваты тоже водители?