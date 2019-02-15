Россия и Япония рассматривают возможность взаимного перехода на безвизовый режим, сообщает "Российская газета" со ссылкой на "Санкэй симбун".

Издание уточняет, что вопрос уже обсуждался на уровне министров иностранных дел.

Ожидается, что Сергей Лавров и Таро Коно продолжат разговор на эту тему 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Токио рассматривает возможность замены виз на процедуру регистрации данных заграничных паспортов в дипломатических представительствах страны.

Японцы рассчитывают, что упрощение въезда в страну увеличит поток российских туристов, который в 2018 году достиг 94,8 тысяч человек.