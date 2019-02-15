"Единая Россия" приостановила членство в партии депутата парламента Алтайского края Андрей Волкова, в отношении которого заведено уголовное дело по присвоению и растрате. Об этом Amic.ru сообщили в партии.

"Членство в партии Андрея Волкова было приостановлено, как того требует Устав партии. Решение вопроса о дальнейших мерах в отношении него, также по Уставу, будет принято по результатам рассмотрения уголовного дела", – уточнили в "Единой России".

Андрей Волков был избран депутатом АКЗС в 2016 году по одномандатному избирательному округу №26 от "Единой России". Теперь ему грозит лишение мандата, если суд признает его вину.

Напомним, в отношении Волкова было заведено уголовное дело. Его обвиняют в присвоении и растрате денежных средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения.

Депутат, являясь учредителем управляющей компании ООО "Прогресс Плюс", с 2012 по 2016 год присваивали деньги жильцов многоквартирных домов и владельцев нежилых помещений, которые перечислялись в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям, такова версия СУ СК. В ведомстве сообщили, что директором и учредителем УК за это время было похищено более 43 миллионов рублей.

Дело против депутата было направлено в суд.