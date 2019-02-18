В нашем регионе второй месяц царит карантин по гриппу и ОРВИ. Принимаются различные меры по предупреждению и распространению этих заболеваний. При этом универсального и 100% средства защиты от вирусов просто не существует. Тем не менее вода и питьевой режим могут значительно облегчить течение болезни и даже предупредить заболевание. Как это работает?

Соблюдайте гигиену питьевого режима. Пейте воду только из индивидуальных разовых стаканчиков или бутылок. Эта простая мера профилактики предупреждает передачу патогенных микроорганизмов – бактерий и вирусов – от инфицированного человека к здоровому. Открытую бутылку воды используйте в течение 1-2 дней.

Пейте воду, обогащенную йодом и селеном. Вода с йодом и селеном повышает сопротивляемость организма вирусам, улучшает работу иммунной системы и предотвращает развитие острых заболеваний. При заболевании вода с йодом и селеном оказывает антиоксидантное и иммуномодулирующее действие, ускоряет выздоровление.

Заболели? Больше пейте воды! Достаточное употребление воды во время болезни облегчает симптомы интоксикации (чувство усталости, головную боль, лихорадку и др.). Врачи настойчиво рекомендуют больным пить больше жидкости – морсов, компотов и просто воды. Возрастные нормы употребления воды: детям до 2 лет – не менее 1 литра, детям старше 2 лет – 1,5-2 литра, взрослым – 40 мл на 1 кг веса +500 мл.

Барнаульская компания предлагает всем жителям Алтайского края полезную воду "Легенда жизни".

"Легенда жизни" с добавлением йода, фтора и селена (19 л, 5 л, 0,7 л) – это комплексная защита здоровья взрослых и детей. Селен – природный антиоксидант благоприятно действует на иммунитет. Йод служит для профилактики йододефицита. Фтор укрепляет кости и эмаль зубов.

Только до 15 марта 2019 г. при оплате 4 бутылей "Легенды" с йодом, фтором и селеном получите натуральный ягодный морс в подарок: облепиховый, клюквенный, брусничный, чернично-голубичный – на выбор.

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