Стало известно, в каких регионах учителям платят самые высокие зарплаты, а в каких – самые низкие, сообщает RT.
Как выяснилось больше всего повезло педагогам Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа. Они зарабатывают в месяц в среднем более 90 тысяч рублей.
Среднестатистический заработок превысил 70 тысяч рублей также у преподавателей Ненецкого автономного округа (79 тысяч) и Сахалинской области (71 тысяча).
Наиболее низкие низкие зарплаты у учителей Северо-Кавказского Федерального округа. Так, от 20 до 23 тысяч рублей они получают в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне.
Комментарии
В Москве точно.
А чем дети в этих регионах такие особенные, что за работу с ними платят в 5 раз больше чем в АК??? Для всех регионов должна быть одинаковая зарплата, кроме районов крайнего севера но и там она не должна различтася кратно
Если принять во внимание, что в Чечне средний бал по ЕГЭ выше чем на Сахалине и ряде других регионов (со средней заработной платой выше 50 тыс руб) невольно приходишь к выводу - зарлпата учителя не самое главное ))
Что-то я не видел у нас учителей в норковых шубах и разъезжающих на лексусах, с такими то ЗП они себе это могут позволить, не берем элитные школы и состоятельных мужей.