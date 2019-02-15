Стало известно, в каких регионах учителям платят самые высокие зарплаты, а в каких – самые низкие, сообщает RT.
Как выяснилось, больше всего повезло педагогам Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа. Они зарабатывают в месяц в среднем более 90 тысяч рублей.
Среднестатистический заработок превысил 70 тысяч рублей также у преподавателей Ненецкого автономного округа (79 тысяч) и Сахалинской области (71 тысяча).
Наиболее низкие зарплаты у учителей Северо-Кавказского Федерального округа. Так, от 20 до 23 тысяч рублей они получают в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне.
Комментарии
В Москве точно.
А чем дети в этих регионах такие особенные, что за работу с ними платят в 5 раз больше чем в АК??? Для всех регионов должна быть одинаковая зарплата, кроме районов крайнего севера но и там она не должна различтася кратно
Если принять во внимание, что в Чечне средний бал по ЕГЭ выше чем на Сахалине и ряде других регионов (со средней заработной платой выше 50 тыс руб) невольно приходишь к выводу - зарлпата учителя не самое главное ))
Что-то я не видел у нас учителей в норковых шубах и разъезжающих на лексусах, с такими то ЗП они себе это могут позволить, не берем элитные школы и состоятельных мужей.
Предлагаю провести опрос о величине зарплаты учителей по регионам, а после сравнить получица 70 или нет
Учителя вынуждены работать на несколько ставок,брать внеурочную деятельность , надомное обучение,чтобы получить эти 20000
Ещё понятно,когда люди одной профессии получают столько,а другой столько,но когда бюджетники в одном городе получают столько,а в другом в 4 раза выше,это сложно объяснить. Ведь они же БЮДЖЕТНИКИ!
15.02.2019 13:59
- гость -
после сравнить получица 70 или нет
Это – усредненная цифра. Вот в чем все дело (с)
В ноябре 2018 родственница, учитель начальных классов, получила со всеми тетрадями, классными часами и прочим 12 тыс. рублей..
Какие "от 20 тыс."- о чем вы вообще??
15.02.2019 14:22
- гость -
Ещё понятно,когда люди одной профессии получают столько,а другой столько,но когда бюджетники в одном городе получают столько,а в другом в 4 раза выше,это сложно объяснить. Ведь они же БЮДЖЕТНИКИ!
так они местные бюджетники, а не федеральные...
а местные бюджеты у всех разные )))
муж педагог, зарплата 12 тыс.
15.02.2019 14:25
- гость -
В ноябре 2018 родственница, учитель начальных классов, получила со всеми тетрадями, классными часами и прочим 12 тыс. рублей..
Это из статьи.Про зарплату учителей в Алтайском крае как-то ничего и не написали....
15.02.2019 14:28
гостья
муж педагог, зарплата 12 тыс
А потом удивляются,почему в школах так мало учителей мужчин!