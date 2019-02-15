Стало известно, в каких регионах учителям платят самые высокие зарплаты, а в каких – самые низкие, сообщает RT.

Как выяснилось, больше всего повезло педагогам Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа. Они зарабатывают в месяц в среднем более 90 тысяч рублей.

Среднестатистический заработок превысил 70 тысяч рублей также у преподавателей Ненецкого автономного округа (79 тысяч) и Сахалинской области (71 тысяча).

Наиболее низкие зарплаты у учителей Северо-Кавказского Федерального округа. Так, от 20 до 23 тысяч рублей они получают в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне.