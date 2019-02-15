Прощание с народным артистом России Сергеем Захаровым пройдет в московском крематории на Николо-Архангельском кладбище, сообщает РБК.

Тело известного певца кремируют. Урну с его прахом отвезут в Санкт-Петербург и захоронят на кладбище Зеленогорска.

Напомним, советский и российский певец умер в возрасте 68 лет. Причиной смерти называют сердечную недостаточность.

Широкую известность Сергей Захаров получил после съемок в музыкальном фильме Леонида Квинихидзе "Небесные ласточки". Там он сыграл одну из главных ролей.

С тех пор певец побывал с гастролями в четырех десятках странах мира. Он исполнял арии из оперетт, русскую романтическую музыку, произведения Глинки, Чайковского и Рахманинова.