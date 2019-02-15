Жительница Тамбова, которая проводила обряд снятия "порчи" в алтайском селе Малая Речка, приговорена к реальному лишению свободы.

Как сообщили в краевой прокуратуре, через ограду жилого дома злоумышленница увидела потерпевшую, которой сообщила о том, что на нее наложена "порча" и пообещала исцеление после проведения специального ритуала.

Потерпевшая впустила ее в дом. С помощью полотенца, стакана воды и куриного яйца мошенница стала проводить обряд, а для завершения ритуала попросила передать ей денежные средства в размере 9600 рублей.

Отвлекая жертву своего обмана, она положила деньги в карман и скрылась.

Злоумышленницу приговорили к одному году восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Ранее женщина за подобные действия уже дважды была судима.