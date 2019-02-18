Уже завтра, 19 февраля 2019 года, стартует новый проект – международная выставка строительных, отделочных материалов и оборудования, архитектурных проектов и дизайна Siberian Building Week 2019 / Сибирская строительная неделя 2019, которую проведет выставочный оператор "Центр Экспо".
В рамках выставки пройдет самое крупное дизайн-событие в Сибири – II Международный форум дизайнеров и архитекторов.
Siberian Building Week 2019 – знаковое для строительной отрасли города мероприятие, где идейные вдохновители в лице дизайнеров, архитекторов и других специалистов соберутся на одной площадке с теми, кто воплощает идеи в жизнь – инженерами, производителями и другими профессионалами отрасли.
В выставке примут участие крупные российские компании: "СК-Полимеры", "Металл Престиж", "СтройБерег", "Нью Граунд", "Мирта", "Итеко", "СтройКерамика", "Огнеза", "Металикс", "Топол-Эко", "ЛКЗСМ", "Уральская фурнитура", Kronospan, "Намерение", "Сибирский Цемент", "ФотоТех", "Декор", "Ачинский Цемент", Tekfor, "СибКирпич", ПК "Метаком" , "Пьетра Азия", "Техно Стиль", СЗ "Эколос", "Парад Стоун", ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ", ООО ГК "Дорогинский кирпич" и другие.
На выставке будут представлены:
– Суперинновационное вандалоустойчивое покрытие для отделки фасадов и интерьеров зданий представит "ФЁСТ СИБИРЬ";
– Очистные сооружения, оборудование для гальванических линий и трубы от производителя "ТОПОЛ-ЭКО";
– Искусственный камень WhiteHill (Вайт Хилл) и японские фасадные панели Nichiha (Ничиха) продемонстрирует ГК "МИРТА" и многое другое.
На Форуме дизайнеров и архитекторов можно пообщаться с известными дизайнерами мирового уровня, оказаться в эпицентре последних новинок и мировых трендов в дизайне и архитектуре.
Среди спикеров:
CHRISTIAN TAEUBERT (Кристиан Тубер) – архитектор, дизайнер, учредитель Clou architects, АЛЕКСАНДР ЛОЖКИН – профессор, архитектор, урбанист, советник мэра Новосибирска, ДАРЬЯ ПИКОВА – руководитель школы дизайна с более 1000 выпускников из 30 стран, ЕВГЕНИЙ ТЮРИН – президент Союза дизайнеров и архитекторов (Москва), АНДРЕЙ РАДАЕВ – президент Сибирской Ассоциации дизайнеров и архитекторов, руководитель комитета по архитектуре и дизайну НОО "Опора России" и другие зарубежные и российские эксперты.
А также в рамках выставки состоится круглый стол при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по вопросам повышения эффективности работ в сфере строительства при реализации национальных проектов в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа. Запланировано обсуждение первоочередных мероприятий и действий федеральных и региональных органов исполнительной власти, ориентированных на достижение показателей национальных проектов, в том числе национального проекта "Жилье и городская среда" в регионах Сибири.
В круглом столе примут участие представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, представители органов исполнительной власти регионов Сибирского федерального округа.
Мероприятие можно посетить бесплатно
Для этого необходимо получить электронный билет на сайте или на стойке регистрации в МВК "Новосибирск Экспоцентр".
Электронный билет на выставку действителен также при посещении Форума.
Выставка продлится по 22 февраля 2019 года.
Организатор выставки: "Центр Экспо"
Организаторы форума:
Сибирская ассоциация дизайнеров и архитекторов САДА , DECOLE,
"Центр Экспо", МВК "Новосибирск Экспоцентр",
г. Новосибирск,
ул. Станционная, 104
тел. 8 (383) 363-00-63
www.sibbuilding.ru
Возрастное ограничение: 16+
Комментарии