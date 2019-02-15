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Барнаул и Бийск в пятницу, 15 февраля, пережили новую волну массовых сообщений о минировании социальных объектов и зданий с большой концентрацией людей. Силовики проверили помещения и не выявили угрозы.
"По сообщению полиции, оперативно-следственные мероприятия проведены, ничего не выявлено", – сообщили порталу Amic.ru в городской администрации.
Отметим, что в краевой столице на этот раз под "минирование" попали здания, где располагаются Управление судебных приставов, театр кукол "Сказка", ТЦ "Галактика", Алтайский госуниверситет, "Алтайкрайэнерго".
В Бийске же ложные сообщения были доставлены в школы, детсады, учреждения высшего образования, больницы и торговые центры.
Напомним, в конце января в Барнауле и Бийске также поступали массовые сообщения о минировании зданий.
После этого правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело.
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