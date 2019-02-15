Собаки, оставленные наедине с новорожденной девочкой, загрызли ребенка, сообщает СУ СКР по Томской области.
Трагедия случилась 13 февраля текущего года. В этот день женщина ненадолго вышла из дома. Ее месячная дочка осталась в кроватке. В квартире также находились две собаки – немецкая овчарка и ротвейлер.
Когда мать вернулась домой, то обнаружила окровавленное тельце новорожденного на диване с множественными ранами на голове и теле, похожими на следы от укусов собак.
Ребенка экстренно доставили в медучреждение. Врачи боролись за жизнь младенца, но тщетно. Малышка погибла.
По данному факту в отношении матери погибшей девочки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.
Комментарии
Дебилы! Как можно держать таких собак в квартире???
Как можно такого мелкого ребёнка оставить на едине с такими да ещё двумя собакенами?
Не ну в маленькой хате их держать эт тоже издевательство над такими собакенами. Но может хата была большая х.з.
Любителям собак посвящается.
на фото ротвейлер или овчарка?
вот не факт, что обе собаки напали на ребенка!
15.02.2019 15:13
- гость -
Конечно, младенец напал на них и бедные беззащитные собачки были вынужены защищаться
собачники мать их, наведите порядок в мизюлинской роще, не пройти спокойно из за собак, выгуливают волкодавов без всего, 3 школы, 3 сада, интернат, поликлиника, нет прохода, кругом собаки
Были дома собаки или нет, в принципе не стоит оставлять такого малыша одного. Может срыгнуть, поперхнуться. Да мало ли что. Такое горе для матери, ужас просто