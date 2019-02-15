Собаки, оставленные наедине с новорожденной девочкой, загрызли ребенка, сообщает СУ СКР по Томской области.

Трагедия случилась 13 февраля текущего года. В этот день женщина ненадолго вышла из дома. Ее месячная дочка осталась в кроватке. В квартире также находились две собаки – немецкая овчарка и ротвейлер.

Когда мать вернулась домой, то обнаружила окровавленное тельце новорожденного на диване с множественными ранами на голове и теле, похожими на следы от укусов собак.

Ребенка экстренно доставили в медучреждение. Врачи боролись за жизнь младенца, но тщетно. Малышка погибла.

По данному факту в отношении матери погибшей девочки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.