Полицейских Москвы по заказу мэрии оснастят очками дополненной реальности с функцией распознавания лиц, сообщает РБК.

Разработкой технологии для правоохранительных органов занимается компания Ntechlab, уже продемонстрировавшая аналогичную технику на отраслевом форуме "Технологии безопасности" в российской столице.

Департамент информационных технологий (ДИТ) мэрии уже ведет тестирование проекта. Правда, детали и результаты мероприятия не разглашаются.

Известно только, что аналогичная технология уже встроена в камеры видеонаблюдения. В пилотном режиме на территории города действуют около полутора тысяч таких камер.