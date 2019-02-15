Пешеход погиб в результате наезда грузовика "Урал" на трассе в Алтайском крае – трагический инцидент случился утром 15 февраля в Курьинском районе.

По информации региональной ГИБДД, авария случилась в 08:10 на 54-м километре автодороги Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан.

Согласно предварительным данным, водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем "Урал 4320", допустил наезд на неустановленного пешехода. В результате аварии пешеход скончался до приезда медиков.

По факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.