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Ювелирные изделия со всей России представят в Новосибирске

, ИА "Амител"
Кулон с бриллиантом в подарок и более 10 000 уникальных украшений на выставке "Ювелирная Сибирь"

"Сибирская выставочная компания" представит на площадке МВК "Новосибирск Экспоцентр" более 70-ти компаний-производителей и поставщиков ювелирных изделий со всей России.

Посетители выставки смогут выбрать и приобрести изделия из золота и серебра, с бриллиантами и уральскими самоцветами, барочным жемчугом и эфиопским черным опалом и множеством других сочетаний драгоценных и полудрагоценных камней и металлов.

Среди ювелирных изделий от признанных мастеров  России, Италии, Израиля,  Латвии и других стран будут представлены не только свежие  дизайнерские коллекции ювелирных украшений, но и предметы домашнего интерьера,  статусные и доступные модели часов, столовые приборы, представительская и сувенирная продукция и художественное оружие.

Компании-экспоненты подарят новосибирцам и гостям города  возможность познакомиться с множеством актуальных ювелирных коллекций, стилей и направлений, узнать модные тенденции, найти "свое" изделие и по выгодной цене приобрести напрямую у производителей качественные, в том числе коллекционные украшения.

Посетителей выставки ждут показы, презентации, сюрпризы и розыгрыши призов. Обмен старых золотых украшений на новые будет возможен на стендах ЮЗ Zlata и Енисейского Ювелирного завода.

Частные посетители могут приобрести билет на выставку в 2 раза дешевле, пройдя регистрацию по ссылке.

В Новосибирске с 28 февраля по 3 марта 2019 года пройдет выставка "Ювелирная Сибирь 2019".
Партнеры выставки: ЮК "Альфа", ЮЗ "АТОЛЛ",  КЮЗ "Дельта",  "Хризолит", "ЮвелирОптТорг".

Более подробную информацию о выставке и участниках можно узнать на сайте 
Контакты: (383) 304-83-88
tochilo@sibexpokom.ru
ООО "СВК" 
г. Новосибирск, ул. Станционная, 104

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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