"Сибирская выставочная компания" представит на площадке МВК "Новосибирск Экспоцентр" более 70-ти компаний-производителей и поставщиков ювелирных изделий со всей России.

Посетители выставки смогут выбрать и приобрести изделия из золота и серебра, с бриллиантами и уральскими самоцветами, барочным жемчугом и эфиопским черным опалом и множеством других сочетаний драгоценных и полудрагоценных камней и металлов.

Среди ювелирных изделий от признанных мастеров России, Италии, Израиля, Латвии и других стран будут представлены не только свежие дизайнерские коллекции ювелирных украшений, но и предметы домашнего интерьера, статусные и доступные модели часов, столовые приборы, представительская и сувенирная продукция и художественное оружие.

Компании-экспоненты подарят новосибирцам и гостям города возможность познакомиться с множеством актуальных ювелирных коллекций, стилей и направлений, узнать модные тенденции, найти "свое" изделие и по выгодной цене приобрести напрямую у производителей качественные, в том числе коллекционные украшения.

Посетителей выставки ждут показы, презентации, сюрпризы и розыгрыши призов. Обмен старых золотых украшений на новые будет возможен на стендах ЮЗ Zlata и Енисейского Ювелирного завода.

Частные посетители могут приобрести билет на выставку в 2 раза дешевле, пройдя регистрацию по ссылке.

В Новосибирске с 28 февраля по 3 марта 2019 года пройдет выставка "Ювелирная Сибирь 2019".

Партнеры выставки: ЮК "Альфа", ЮЗ "АТОЛЛ", КЮЗ "Дельта", "Хризолит", "ЮвелирОптТорг".

Более подробную информацию о выставке и участниках можно узнать на сайте

Контакты: (383) 304-83-88

tochilo@sibexpokom.ru

ООО "СВК"

г. Новосибирск, ул. Станционная, 104